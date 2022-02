In Kanada protestieren seit Tagen Lkw-Fahrer gegen die Coronavirus-Einschränkungen. (dpa-news / Nathan Denette/ The Canadian Pres)

Hintergrund sind die seit mehreren Tagen andauernden Proteste von Lastwagenfahrern gegen die in Kanada geltende Impfpflicht für den Berufsstand. Seit 15. Januar müssen Lkw-Fahrer im Güterverkehr zwischen Kanada und den USA voll geimpft sein oder sich in Quarantäne begeben. Auf der US-Seite ist eine ähnliche Bestimmung in Kraft.

Die LKW-Fahrer wollen mit ihren Demonstrationen erst aufhören,wenn alle Coronavirus-Einschränkungen aufgehoben sind. Sie fordern zudem die Absetzung der Regierung von Premierminister Trudeau. Auch in anderen Städten Kanadas gab es Proteste.

Diese Nachricht wurde am 06.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.