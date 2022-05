In Sjewjerodonezk im Osten der Ukraine sollen inzwischen rund drei Viertel aller Gebäude zerstört sein. Das Bild entstand am 8.4.2022. (Daniel Carde/ZUMA Press Wire/dpa)

Diese Zahl nannte Bürgermeister Stryuk. Die meisten Wohngebäude seien zerstört. Etwa 12.000 bis 13.000 der einst über 100.000 Einwohner seien noch in der Stadt. Die russische Streitkräfte hatten ihre Offensive in der Ostukraine zuletzt massiv verstärkt, um auch im Gebiet von Sjewjerodonezk Fuß zu fassen. Es ist der einzige Teil der Region Luhansk im Donbass, der noch unter ukrainischer Regierungskontrolle steht.

Russlands Präsident Putin stellte unterdessen in Aussicht, gegen die Aufhebung von Sanktionen Getreideexporte aus der Ukraine zu ermöglichen. Das habe er dem italienischen Regierungschef Draghi in einem Telefonat gesagt, teilte ein Sprecher in Moskau mit. Die britische Außenministerin Truss erkärte, eine Aufhebung von Sanktionen sei ausgeschlossen. Das würde Putin langfristig stärken. Ähnlich äußerte sich die US-Regierung.

