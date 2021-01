Ein per Los zusammengestellter Bürgerrat soll dem Bundestag in den kommenden Wochen Vorschläge für die deutsche Außenpolitik machen. Für dieses Instrument gibt es international einige Vorbilder. Mit den Bürgerräten verbindet sich die Hoffnung auf eine Neubelebung der repräsentativen Demokratie.

Ein Bürgerrat diskutiert in den kommenden Wochen über die deutsche Außenpolitik. 160 per Los ausgewählte Menschen sollen bis Mitte März dem Bundestag Empfehlungen vorlegen. Die Gruppe soll in ihrer Zusammensetzung die deutsche Bevölkerung widerspiegeln. Berücksichtigt wurden dabei Geschlechter, Altersgruppen, Bildungsabschlüsse, Wohnorte und Migrationshintergrund.

Konkretes Thema Außenpolitik

An insgesamt zehn Tagen bis Ende Februar soll der Bürgerrat in verschiedenen Gruppen über Aspekte der Außenpolitik diskutieren. Dazu zählen nachhaltige Entwicklung, Frieden und Sicherheit, EU-Außenpolitik, Wirtschaft und Handel sowie Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Die Beratungen finden digital statt. Am 19. März sollen die Ergebnisse dem Bundestag übergeben werden.

Schäuble: "Spaltung überwinden"

Es ist bereits das zweite Bürgerforum auf Bundesebene. Im September 2019 legte ein ähnlich zusammengesetzter Bürgerrat Empfehlungen zur Weiterentwicklung der Demokratie vor. Schirmherr ist Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble. Er betonte, die Demokratie stehe unter Druck. Wenn sie beweglich und offen für Neues sei, bleibe sie stabil. Bürgerräte könnten dazu einen Beitrag leisten und helfen, Spaltungen zu überwinden, meinte Schäuble.

Birthler: Chance für Menschen und Politik

Die Leitung hat Marianne Birthler, die frühere DDR-Bürgerrechtlerin und Chefin der Stasi-Unterlagenbehörde. Sie meinte, es bestehe nicht nur eine Chance für eine neue Verbindung von Menschen und Politik. Es gebe auch einen Austausch zwischen Menschen unterschiedlicher Generationen, Herkünfte, Berufe oder Lebensweisen, die sonst selten miteinander ins Gespräch kämen.

Modell Irland

Bürgerräte gibt es bereits länger in einigen anderen Ländern. In Frankreich hatte Präsident Emmanuel Macron mehrere Runden dieser Art als Reaktion auf die "Gelbwesten"-Proteste 2018 und 2019 einberufen. Die bislang größte Rolle haben Bürgerräte in Irland gespielt. Dort haben zwei "Citizen's Assemblies" wichtige Verfassungsänderungen vorbereitet, bei denen es unter anderem um Gleichberechtigung der Frauen, die Rechte gleichgeschlechtlicher Paare oder die Abtreibungsgesetzgebung ging. Die Beschlüsse wurden in Irland dann in Volksabstimmungen bestätigt. Darüber hat unter anderem der Deutschlandfunk berichtet.(Audio Link) Auch auf regionaler Ebene in Deutschland gibt es schon eine Reihe solcher Initiativen.

Neubelebung der Demokratie

Wissenschaftler halten es für möglich, dass die Bürgerräte die repräsentative Demokratie neu beleben können. In vielen Ländern sinkt die Wahlbeteiligung genauso wie das Vertrauen in die Abgeordneten. Bürgerräte sollen als Gegentrend ein neues Gefühl für Gehörtwerden und Beteiligung schaffen und inhaltlich die "Weisheit der Vielen" einbringen. Darüber hat unter anderem Deutschlandfunk Kultur berichtet.

Diese Nachricht wurde am 13.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.