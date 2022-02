Trotz Massenverhaftungen demonstrieren in Sankt Petersburg und anderen russischen Städten die Menschen gegen den Krieg in der Ukraine. (dpa-news / Dmitri Lovetsky)

Das Bürgerrechtsportal Owd-Info zählte bis zum Abend alleine in der Hauptstadt Moskau fast 1.000 und in St. Petersburg mehr als 600 Festnahmen. Die Menschen seien sowohl gegen den Krieg in der Ukraine als auch in Erinnerung an den vor sieben Jahren ermordeten Kreml-Kritiker Nemzow auf die Straßen gegangen.

