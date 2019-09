Bürgerrechtler haben Verfassungsbeschwerde gegen das sogenannte BKA-Gesetz eingelegt.

Die "Gesellschaft für Freiheitsrechte" teilte in Berlin mit, dass sie vor das Bundesverfassungsgericht gezogen sei. Die Organisation wendet sich demnach gegen Überwachungsmaßnahmen wie etwa den Einsatz von Staatstrojanern zur Ausspähung von Computern und Handys. Auch die Möglichkeiten des Bundeskriminalamtes zur Verarbeitung persönlicher Daten der Bürger verstößt nach Ansicht der Gesellschaft gegen das Grundgesetz. Ihr Vorsitzender Buermeyer sagte, das BKA könne aus zu geringem Anlass zu viele Daten zu vieler Menschen zu lange speichern.



Das Bundesverfassungsgericht hatte im Jahr 2016 das damalige BKA-Gesetz in weiten Teilen für verfassungswidrig erklärt. Im vergangenen Jahr war ein reformiertes Gesetz in Kraft getreten.