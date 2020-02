Bei der Bürgerschaftswahl in Hamburg zeichnet sich eine höhere Beteiligung als 2015 ab. Bis 14 Uhr gaben laut Landeswahlamt einschließlich der Briefwähler 46,4 Prozent der Berechtigten ihre Stimme ab. Bei der Abstimmung im Jahr 2015 lag die Beteiligung um diese Uhrzeit bei 38,5 Prozent.

Zur Wahl aufgerufen sind in Hamburg rund 1,3 Millionen Menschen ab 16 Jahren. Sie können noch bis 18 Uhr ihre Stimme abgeben. Dann wird es erste Prognosen geben. In dem Stadtstaat regieren SPD und Grüne seit 2015 gemeinsam.



Als Erster Bürgermeister wiedergewählt werden will der Sozialdemokrat Tschentscher. Er hatte das Amt von seinem Parteikollegen Scholz übernommen, als dieser im März 2018 Bundesfinanzminister wurde. Spitzenkandidatin der Grünen ist Tschentschers Stellvertreterin Fegebank. Für die CDU tritt der Bundestagsabgeordnete Weinberg an.



Um die 121 Sitze in der Hamburgischen Bürgerschaft bewerben sich insgesamt 15 Parteien. Landespolitische Kernthemen sind Verkehr, Wohnen und Schulen, daneben könnte sich aber auch die Regierungskrise von Thüringen auswirken.



Nach derzeitigem Stand handelt es sich um die einzige Landtagswahl in diesem Jahr in Deutschland.