Bei der Bürgerschaftswahl in Hamburg ist die FDP nun doch an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert. Das geht aus dem vorläufigen amtlichen Endergebnis hervor.

Die Spitzenkandidatin der Freien Demokraten, von Treuenfels, sicherte sich allerdings über ihren Wahlkreis Blankenese ein Direktmandat. In der vereinfachten Auszählung hatte die Partei noch bei 5 Prozent gelegen, nun sind es 4,9 Prozent. Die Abweichung ergibt sich unter anderem daraus, dass in einem Wahlbezirk die Ergebnisse von Grünen und FDP verwechselt worden waren.



Die AfD hat demnach den Einzug in die Bürgerschaft mit 5,3 Prozent geschafft. Wahlsieger war die SPD mit 39,2 Prozent, gefolgt von den Grünen mit 24,2 Prozent. Die CDU erreichte mit 11,2 Prozent ihr bislang schlechtestes Ergebnis in der Hansestadt. Die Linke kommt auf 9,1 Prozent.



Die SPD will Grünen und CDU noch in dieser Woche Termine für Sondierungsgespräche anbieten.