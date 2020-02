In Hamburg hat die Bürgerschaftswahl gewonnen. Aufgerufen sind rund 1,3 Millionen Menschen. In Hamburg darf bereits ab 16 Jahren gewählt werden. Landespolitische Kernthemen sind Verkehr, Wohnen und Schulen, daneben könnte sich aber auch die Regierungskrise von Thüringen auswirken.

Nach derzeitigem Stand handelt es sich um die einzige Landtagswahl in diesem Jahr in Deutschland. In Hamburg regieren SPD und Grüne seit 2015 gemeinsam. Als Erster Bürgermeister wiedergewählt werden will der Sozialdemokrat Tschentscher. Er hatte das Amt von seinem Parteikollegen Scholz übernommen, als dieser im März 2018 Bundesfinanzminister wurde.



Spitzenkandidatin der Grünen ist Tschentschers Stellvertreterin Fegebank. Für die CDU tritt der Bundestagsabgeordnete Weinberg an. Um die 121 Sitze in der Hamburgischen Bürgerschaft bewerben sich insgesamt 15 Parteien.



Nach derzeitigem Stand handelt es sich um die einzige Landtagswahl in diesem Jahr in Deutschland. In dem Stadtstaat regieren SPD und Grüne seit 2015 gemeinsam. Als Erster Bürgermeister wiedergewählt werden will der Sozialdemokrat Tschentscher. Spitzenkandidatin der Grünen ist seine Stellvertreterin Fegebank.



Nach den Vorgängen in Thüringen wird zudem das Abschneiden von CDU, FDP, Linkspartei und AfD mit Spannung erwartet. Um die 121 Sitze in der Hamburgischen Bürgerschaft bewerben sich insgesamt 15 Parteien.