Dem Mainzer Arzt und Autor Gerhard Trabert drohen wegen seiner Hilfeleistungen für Flüchtlinge hohe Kosten seitens des Staates.

Der "Deutschen Welle" sagte der Professor für Sozialmedizin und Sozialpsychiatrie an der Hochschule RheinMain in Wiesbaden, er habe 2015 Bürgschaften für acht Syrer unterzeichnet. Inzwischen habe er Zahlungsaufforderungen vom Jobcenter in Gießen über 10.000 Euro, von dem in Rendsburg über 15.000 Euro und dem in Mainz über 14.000 Euro erhalten. Das seien jedoch nur die ersten Forderungen gewesen, führte Trabert aus.



Insgesamt rechnet er damit, dass es 300.000 bis 400.000 Euro sein könnten, die der Staat von ihm verlange. Trabert sagte, er sei damals davon ausgegangen, dass seine Verpflichtung für die Flüchtlinge ende, sobald ihr Asylantrag bewilligt wurde. Das hätten die politisch Verantwortlichen damals auch so gedeutet. 2015 habe alles sehr schnell gehen müssen, denn es sei um das Leben der Menschen gegangen.



Trabert hat sich in den vergangenen Jahren mit seinem "außergewöhnlich hohen humanitären Engagement", wie die Deutsche Welle schreibt, bundesweit einen Namen gemacht. Seit Jahren absolviert er Hilfseinsätze im Ausland. Er sammelte Spenden für syrische Flüchtlinge, knüpfte Kontakte in die Region und reiste selbst dort hin. 2004 erhielt er das Bundesverdienstkreuz.



Seit mehr als einem Jahr verschicken Jobcenter und Sozialämter Rechnungen an Bürgen, die zwischen 2013 und 2015 Verpflichtungserklärungen für den Lebensunterhalt syrischer Flüchtlinge abgegeben hatten. Schätzungen zufolge haben rund 7.000 Menschen in Deutschland solche Erklärungen unterschrieben, durch die Bürgerkriegsflüchtlinge im Rahmen von Aufnahmeprogrammen der Länder auf sicherem Weg einreisen konnten.



Das Problem betrifft nicht nur Privatleute, sondern auch Kirchengemeinden. In der vergangenen Woche hatte das Verwaltungsgericht in Minden die Kirchengemeinde Lübbecke zur Erstattung von 10.000 Euro Sozialleistungen an die Stadt verurteilt.