Der EU-Gipfel habe einen Durchbruch gebracht; die Tür sei ein ganzes Stück weiter aufgegangen, sagte der Europaabgeordnete im Deutschlandfunk . Es gebe allerdings keine Möglichkeit, die Ukraine in einem beschleunigten Verfahren in die EU aufzunehmen. Die Diskussion darüber sei eine Scheindebatte, so Bütikofer. Der Vizepräsident der EU-Kommission, Timmermans, erklärte ebenfalls im Deutschlandfunk , wenn man sehe, mit wieviel Mut die Männer und Frauen in der Ukraine für Demokratie und Freiheit kämpften, dann könne man nur die Schlussfolgerung ziehen, dass das Land zur EU gehöre.

Beratungen in Versailles - Krieg im Mittelpunkt

Die EU-Staats- und Regierungschefs beraten im französischen Versailles auch am zweiten Tag ihres informellen Treffens über den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. In einer Erklärung der EU-Staaten heißt es zwar, die Ukraine gehöre zur europäischen Familie. Konkret zugesagt wurde aber lediglich eine Vertiefung der Partnerschaft. Uneinig sind sich die Politiker zudem in der Frage, ob die Europäische Union auf den Import russischer Energie verzichten sollte. Der EU-Außenbeauftragte Borrell betonte, er habe in Versailles vorgeschlagen, die Militärhilfe für die Ukraine aufzustocken. Im Falle einer Zustimmung würden sich die Mittel für den Kauf und die Lieferung von Waffen auf eine Milliarde verdoppeln.

Weiterführende Artikel zum Krieg in der Ukraine

In unserem Newsblog finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren. Lesen Sie auch:

Forderungen nach einer Flugverbotszone - Das steckt dahinter

