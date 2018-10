Ein europaweiter Exportstopp für Waffenlieferungen an Saudi-Arabien ist nach Ansicht des Grünen-Politikers Bütikofer notwendig, um das Land in seine Schranken zu weisen.

Der Vorsitzende der europäischen Grünen sagte im Deutschlandfunk (Audio), ein Embargo würde die Arroganz durchlöchern, mit der die Saudis bisher glaubten, sich alles erlauben zu können - ob Mord, Totschlag oder der Krieg im Jemen. Mit einem Waffenembargo würde sich das ändern, denn das Land sei auf Rüstunsimporte angewiesen. Bütikofer betonte, Saudi-Arabien könne es sich nicht leisten, zum Paria der internationalen Politik zu werden, sei aber gerade auf dem Weg dazu. Das Europaparlament fordert einen Stopp der Lieferungen an Riad nach Angaben Bütikofers schon seit 2016. Er lobte, dass Europa in dieser außenpolitischen Frage gerade zu einer gemeinsamen Sprache finde. Die österreichische Ratspräsidentschaft hatte sich für einen Exportstopp ausgesprochen; auch die Bundesregierung will keine Waffen mehr an Riad liefern.



Hintergrund ist der gewaltsame Tod des Journalisten Jamal Khashoggi im saudischen Konsulat in Istanbul.