Papst Franziskus ist zum Auftakt seines dreitägigen Rumänien-Besuchs in Bukarest eingetroffen.

Im Mittelpunkt der Reise stehen Begegnungen mit unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen, etwa mit der ungarischen Minderheit und mit Angehörigen der Roma. Am Vormittag wird der Papst zunächst von Staatspräsident Johannis erwartet, bevor er vor Vertretern aus Politik, Gesellschaft und Diplomatie eine Rede hält. Am frühen Abend feiert Franziskus eine Messe in der katholischen Bischofskirche von Bukarest. Es ist die 30. Auslandsreise des Kirchenoberhaupts.