Papst Franziskus hat eine Festigung der demokratischen Strukturen in Rumänien gefordert.

Der Papst sagte in einer Rede vor Vertretern aus Politik, Gesellschaft und Diplomatie in Bukarest, das Land habe in den letzten 30 Jahren große Fortschritte gemacht. Es müsse aber weiter daran arbeiten, den Erwartungen seiner Bürger zu entsprechen. Als größte Herausforderung bezeichnete Franziskus die anhaltende Abwanderung von Rumänen auf der Suche nach Arbeit.



Zum Auftakt war Papst Franziskus von Staatspräsident Johannis empfangen worden. Im Mittelpunkt der Reise stehen Begegnungen mit unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen, etwa mit der ungarischen Minderheit und mit Angehörigen der Roma. Am frühen Abend feiert Franziskus eine Messe in der katholischen Bischofskirche von Bukarest.