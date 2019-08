In der rumänischen Hauptstadt Bukarest haben zehntausende Demonstranten den Rücktritt der sozialdemokratischen Regierung gefordert.

Nach Angaben der rumänischen Nachrichtenagentur Agerpres nahmen rund 24.000 Menschen an der Kundgebung teil. Sie warfen den Regierungsmitgliedern vor, in die eigene Tasche zu wirtschaften und sich über die Interessen der Bevölkerung hinwegzusetzen.



Die Kundgebung fand genau ein Jahr nach einem gewaltsam von der Polizei aufgelösten Protest in Bukarest statt. Am 10. August 2018 hatten etwa 80.000 Menschen gegen die Regierung demonstriert. Nach dem Angriff einer kleinen Gruppe auf Polizisten eskalierte die Situation. Die Sicherheitskräfte gingen damals mit Tränengas, Wasserwerfern und Schlagstöcken gegen die Demonstranten vor, rund 450 Menschen wurden dabei verletzt.