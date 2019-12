In der rumänischen Hauptstadt Bukarest haben tausende Menschen der Opfer der Revolution vor 30 Jahren gedacht. Nach einer Schweigeminute ließ die Menge weiße Ballons mit der Aufschrift "Freiheit" in den Abendhimmel steigen. Die Ballons sollten an die mehr als 1.100 Menschen erinnern, die während des Umsturzes im Dezember 1989 getötet wurden.

Präsident Iohannis und mehrere Kabinettsmitglieder legten Kränze an einer Gedenkstätte nieder und entzündeten Kerzen. Die Demonstrationen gegen den kommunistischen Diktator Ceausescu hatten damals in der Stadt Temeswar begonnen und sich dann ausgeweitet. Der Machthaber und seine Frau wurden am 22. Dezember festgenommen und wenige Tage später hingerichtet.