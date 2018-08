In Rumänien sind auch den dritten Tag in Folge wieder tausende Menschen in Bukarest und einigen anderen Städten gegen die Regierung auf die Straße gegangen.

Im Gegensatz zu Freitag blieben die Proteste diesmal friedlich. Am Freitag waren Polizisten mit Tränengas und Wasserwerfern gegen die Demonstranten vorgegangen. Dabei waren mehr als 450 Menschen verletzt worden. Die Demonstranten fordern den Rücktritt der Regierung, der sie vorwerfen, nichts gegen die Korruption in Rumänien zu tun.