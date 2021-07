In Bulgarien haben die Parlamentswahlen begonnen. 6,7 Millionen Bürgerinnen und Bürger sind im ärmsten EU-Land zur Stimmabgabe aufgerufen. Erwartet wird ein enges Rennen zwischen der Mitte-Rechts-Partei GERB des früheren Ministerpräsidenten Borissow und der Protestpartei ITN des Sängers und Moderators Trifonow.

Der Sänger und Satiriker, von den meisten Bulgaren schlicht "Slawi" genannt, ist bei vielen Menschen seit Jahrzehnten populär. Der 54-Jährige will nach eigenen Angaben selbst weder Abgeordneter noch Ministerpräsident werden. Stattdessen soll seine ITN mit mehreren Kleinparteien, die aus den Protesten im Sommer entstanden sind, eine Regierung bilden.



Es ist bereits die zweite Abstimmung in diesem Jahr. Bei der Parlamentswahl im April war die Partei von Borissow mit 26 Prozent stärkste Kraft geworden. Da sie keine Koalitionspartner gefunden hat, ist die Neuwahl nötig geworden. Derzeit wird das Land von einer Expertenregierung geführt. Als Reaktion auf das schlechte Wahlergebnis trat Borissow, der in Bulgarien seit 2009 fast durchgehend an der Macht gewesen war, zurück. Gegen mehrere Korruptionsaffären der Regierung und ihr Corona-Management hatte es im Sommer des vergangenen Jahres Massenproteste gegeben.

Auch in Moldau wird gewählt

Gewählt wird auch in der osteuropäischen Republik Moldau. Dort stehen sich die Parteien des von Moskau unterstützten Igor Dodon und der pro-europäischen Präsidentin Maia Sandu gegenüber. Die frühere Ökonomin der Weltbank hatte sich bei der Präsidentschaftswahl im November gegen Dodon durchgesetzt. Laut Umfragen könnte ihre Mitte-Rechts-Partei stärkste Kraft in Moldau werden. Sandu strebt eine EU-Mitgliedschaft ihres Landes an.

