Westbalkan-Gipfel

EU-Gipfel über den Kandiatenstatus von Ukraine und Moldau. (dpa/John Thys)

Bundeskanzler Scholz war mit dem Ziel in das Treffen gegangen, neuen Schwung in den festgefahrenen Beitrittsprozess zu bringen. Auch Frankreich, das bis Ende Juni den EU-Ratsvorsitz innehat, will möglichst noch im Laufe seines Mandats Fortschritte erzielen. Die EU hatte Albanien, Nordmazedonien, Serbien, Montenegro, Bosnien-Herzegowina und dem Kosovo 2003 einen EU-Beitritt in Aussicht gestellt. Inzwischen ist der Prozess aber festgefahren.

Nach dem Westbalkan-Treffen begann der EU-Gipfel. Die 27 Staats- und Regierungschefs wollen entscheiden, ob die Ukraine und die Republik Moldau den Status von Beitrittskandidaten erhalten.

