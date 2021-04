Nach der Parlamentswahl in Bulgarien zeichnet sich eine schwierige Regierungsbildung ab.

Prognosen zufolge bleibt GERB, die Partei von Ministerpräsident Borissow, mit rund 25 Prozent der Stimmen stärkste politische Kraft. Allerdings könnten in dem neu gewählten Parlament bis zu sieben Parteien vertreten sein. Die meisten davon hatten eine Allianz mit der GERB im Vorfeld ausgeschlossen. Auf Platz zwei kommen die Sozialisten mit etwas mehr als 17 Prozent, gefolgt von der Protestpartei "Es gibt ein Volk" des Kabarettisten Trifonow mit rund 15 Prozent. Die Endergebnisse werden erst in einigen Tagen erwartet.



Borissow ist in Bulgarien seit 2009 fast durchgehend an der Macht. Der Rückhalt für den 61-Jährigen litt zuletzt darunter, dass das EU-Land von Korruptionsaffären erschüttert wird und das Corona-Krisenmanagement der Regierung in der Kritik steht.

