In Bulgarien sind die Proteste gegen die Regierung nach einem im Parlament gescheiterten Misstrauensvotum fortgesetzt worden.

Hunderte Demonstranten forderten am Abend in der Hauptstadt Sofia erneut den Rücktritt der Regierung von Ministerpräsident Borissow und Neuwahlen. Sie werfen der seit 2017 amtierenden bürgerlich-nationalistischen Koalition Korruption und Verbindungen zu Oligarchen vor. Die Protestierenden blockierten den Verkehr im Stadtzentrum und kündigten an, ihre Aktionen bis zum Rücktritt der Regierung fortzusetzen.