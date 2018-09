Auf Betreiben der Türkei ist in Bulgarien laut einem Medienbericht ein deutscher Staatsbürger verhaftet worden.

Nach Informationen von WDR und NDR droht ihm die Auslieferung in die Türkei und dort möglicherweise die Strafverfolgung. Derzeit sitzt er in Untersuchungshaft. Ein türkisches Gericht habe den Mann wegen mutmaßlicher Tätigkeit in der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK in Abwesenheit zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt. Die Türkei fahndete per Interpol nach ihm.



Der 44-Jährige arbeitete als Flüchtlingsbetreuer in einer kirchlichen Einrichtung in Bonn.



Der Fall erinnert an die Festnahme des Schriftstellers Dogan Akhanli in Spanien vor über einem Jahr. Auch damals war ein Haftbefehl von Interpol die Grundlage.