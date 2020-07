In Bulgarien haben die dritte Woche in Folge Zehntausende Menschen gegen die Regierung von Ministerpräsident Borissow protestiert.

In der Hauptstadt Sofia blockierten Demonstranten zahlreiche Hauptstraßen und wichtige Kreuzungen. Der Verkehr kam zum Erliegen, wie die Nachrichtenagentur BTA meldete. Kundgebungen gab es auch in anderen Städten wie Plowdiw, Warna und Burgas. Nach Angaben der Organisatoren soll eine Großkundgebung vor dem Regierungssitz in Sofia zum Dauerprotest werden. Teilnehmer aus dem ganzen Land wurden aufgerufen, Zelte mitzubringen. Die Demonstrierenden werfen der nationalkonservativen Regierungskoalition Bestechlichkeit und Amtsmissbrauch vor und verlangen eine vorgezogene Parlamentswahl.



Borissow lehnt einen Rücktritt ab. Er hatte zuletzt mit einer Umbildung des Kabinetts versucht, auf die Proteste zu reagieren.