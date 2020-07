Tausende Demonstranten in Bulgarien haben vor dem Misstrauensvotum gegen die Regierung ihre Proteste fortgesetzt.

In der Hauptstadt Sofia und in anderen größeren Städten forderten sie am elften Tag in Folge den Rücktritt der bürgerlich-nationalistischen Regierung von Ministerpräsident Borissow. Die Demonstranten werfen ihm Korruption und Verbindungen zu Oligarchen vor. Der Misstrauensantrag gegen die seit drei Jahren amtierende Regierung wurde von den oppositionellen Sozialisten gestellt.



Die Präsidentin des bulgarischen Parlaments, Karajantschewa, schloss Neuwahlen bereits aus. Angesichts der Corona-Pandemie und der sich abzeichnenden Wirtschaftskrise wäre die Lage ohne ein funktionierendes Parlament unverantwortlich, sagte die Politikerin der bulgarische Nachrichtenagentur BTA.



Im Parlament wird heute über den Misstrauensantrag debattiert. Anschließend soll noch in dieser Woche darüber abgestimmt werden.