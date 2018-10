In Bulgarien ist eine Journalistin ermordet worden.

Wie die bulgarische Polizei mitteilte, wurde die Leiche der 30-jährigen Wiktoria Marinowa am Wochenende in einem Park der Stadt Russe entdeckt. Die Frau sei vergewaltigt und erwürgt worden. Innenminister Marinow erklärte, dass es keine Hinweise dafür gebe, dass die Investigativjournalistin wegen ihrer Arbeit getötet worden sei. Die Polizei schloss kein Motiv für die Tat aus.



Marinowa hatte vor kurzem eine Sendung moderiert, in der es um angeblichen Betrug mit EU-Fördergeldern ging. In Europa hatten zuletzt der tödliche Bombenanschlag auf die maltesische Journalistin Galizia vor rund einem Jahr und die Ermordung des slowakischen Reporters Kuciak im Februar für Aufsehen gesorgt.