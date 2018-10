Nach dem Mord an der bulgarischen Journalistin Marinowa ist ein festgenommener Mann wieder freigelassen worden.

Der Rumäne war nicht offiziell als Verdächtiger eingestuft worden. Die Polizei erklärte, die Festnahme habe die Ermittlungen nicht weitergebracht. Laut Staatsfernsehen war der Mann in der Umgebung des Tatorts unterwegs.



Die Leiche der TV-Journalistin war am Wochenende in einem Park am Donauufer im Norden Bulgariens entdeckt worden. Die 30-Jährige war vergewaltigt und erwürgt worden. Sie hatte vor kurzem eine Sendung moderiert, in der es um angeblichen Betrug mit EU-Fördergeldern ging. Ob ein Zusammenhang mit dem Mord besteht, ist unklar.