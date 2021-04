In der bulgarischen Hauptstadt Sofia ist das neue Parlament zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen.

In dem Abgeordnetenhaus sind insgesamt sechs Parteien vertreten. Stärkste Kraft ist weiterhin die pro-europäische GERB. Allerdings verfehlte sie mit 75 Sitzen klar die Mehrheit und ist wieder auf Koalitionspartner angewiesen. Die anderen im Parlament vertretenen Parteien lehnen allerdings ein Bündnis mit der Partei von Ministerpräsident Borissow ab. Dieser reichte am Vormittag erwartungsgemäß den Rücktritt seiner Regierung ein. Vergangenes Jahr hatten tausende Demonstranten in Zusammenhang mit Korruptionsvorwürfen immer wieder Borissow aufgefordert, von seinem Amt zurückzutreten.

