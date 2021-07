In Bulgarien ist der Ausgang der Parlamentswahl wieder offen.

Aktualisierten Prognosen zufolge zeichnet sich ein knappes Ergebnis ab. Zwei Meinungsforschungsinstitute sahen im Gegensatz zu ersten Schätzungen am Abend nun die Partei ITN des Sängers und Moderators Trifonow

bei etwa 23,4 bis 24 Prozent der Stimmen. Sie läge damit knapp vor der Partei des früheren Ministerpräsidenten Borissow mit rund 22,9 bis 23,5 Prozent. Die Sozialisten kämen auf 13,3 bis 14,2 Prozent. Ins Parlament in Sofia dürften wieder sechs politische Kräfte einziehen. Es zeichnet sich eine schwierige Regierungsbildung ab. Die Opposition wirft dem früheren Regierungschef Borissow eine korrupte Amtsführung vor und schließt deshalb eine Koalition mit seiner GERB-Partei aus.



In Bulgarien ist zum zweiten Mal innerhalb von drei Monaten ein neues Parlament gewählt worden. Wegen Korruptionsaffären hatte es im vergangenen Jahr Massenproteste gegen die damalige Regierung Borissows gegeben.

