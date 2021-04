In Bulgarien wird heute ein neues Parlament gewählt.

Rund 6,7 Millionen Stimmberechtigte können darüber entscheiden, ob die bürgerliche Partei GERB von Ministerpräsident Borissow in eine weitere Amtszeit geht. In jüngsten Umfragen wird erwartet, dass sie zwar stärkste Kraft wird, jedoch keine absolute Mehrheit erzielt.



Die Wahllokale sind von 6 bis 19 Uhr geöffnet. Das offizielle Endergebnis der Parlamentswahl in Bulgarien kann sich bis zu vier Tage hinziehen.

Diese Nachricht wurde am 04.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.