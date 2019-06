In Bulgarien müssen mehrere Parteien insgesamt 7,4 Millionen Euro an zu Unrecht bezogenen Staatshilfen zurückzahlen.

Dies teilte die Staatsanwaltschaft in Sofia mit. Betroffen sind die Parteien der konservativ-nationalistischen Koalitionsregierung sowie der Opposition und auch mehrere im Parlament nicht vertretene Parteien. Deren staatliche Hilfen wurden den Angaben zufolge vom bulgarischen Finanzministerium falsch berechnet und waren deshalb zu hoch. Die Staatsanwaltschaft warf den zuständigen Ministeriumsbeamten Straftaten vor. Die oppositionellen Sozialisten forderten den Rücktritt des bulgarischen Finanzministers Goranow.



Die staatlichen Hilfen für die Parteien in Bulgarien bemessen sich - ähnlich wie in Deutschland - nach den jeweils erhaltenen Stimmen bei Wahlen.