In Bulgarien zeichnet sich nach der Parlamentswahl ein knappes Ergebnis ab.

Prognosen sehen die populistische Partei ITN des Entertainers Trifonow mit knappem Vorsprung vor der Partei GERB des früheren Ministerpräsidenten Borissow. Auch zwei weitere Protestparteien konnten demnach Stimmengewinne verbuchen. Ein amtliches Endergebnis wird erst in einigen Tagen erwartet. Bereits jetzt zeichnet sich eine schwierige Regierungsbildung ab. Zwar gäbe es für Parteien eine Mehrheit, die sich gegen Borissow positioniert haben und ihm Korruption vorwerfen. Die bislang in Führung liegende ITN hatte sich im Wahlkampf allerdings auch von den anderen Parteien abgegrenzt und ihnen vorgehalten, Teil der alten etablierten Eliten zu sein.



Es war die zweite Parlamentswahl in Bulgarien innerhalb von nur drei Monaten.

Diese Nachricht wurde am 12.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.