In Bulgarien haben erneut tausende Menschen gegen die hohen Kraftstoffpreise protestiert.

Demonstranten blockierten mit ihren Autos vorübergehend die beiden Autobahnen von der Hauptstadt Sofia bis zum Schwarzen Meer. Blockaden gab es auch an den Grenzübergängen zur Türkei und zu Griechenland. In Sofia und weiteren Städten fanden zudem Kundgebungen statt. Teilnehmer forderten den Rücktritt der Regierung von Ministerpräsident Borissow.



Die Proteste begannen vor drei Wochen und haben sich seitdem ausgeweitet. In Frankreich hatten in den vergangenen zwei Tagen Hunderttausende ebenfalls mit Straßenblockaden gegen die gestiegenen Kraftstoffpreise demonstriert.