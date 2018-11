Nach den USA, Ungarn, Australien und Österreich will sich jetzt auch Bulgarien aus dem geplanten UNO-Migrationspakt zurückziehen.

Das Abkommen gefährde die Interessen des Landes, erklärte der Fraktionschef der national-konservativen Regierungspartei, Zwetanow, in der Hauptstadt Sofia. Am Mittwoch soll das bulgarische Parlament über den globalen Migrationspakt debattieren. 2016 hatten sich 193 UNO-Mitgliedsstaaten darauf verständigt, den Pakt zu schließen. Dabei geht es unter anderem darum, Flüchtlingsströme besser zu organisieren und die Rechte Betroffener zu stärken. Kritiker bemängeln, dass Migration in dem Papier weitgehend positiv dargestellt wird.