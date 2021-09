In Bulgarien ist die Regierungsbildung endgültig gescheitert.

Die Sozialisten gaben den Auftrag an Staatspräsident Radew zurück, nachdem sie - als drittstärkste Kraft im Parlament - keine Koalitionspartner finden konnten. Zuvor hatten der Wahlsieger vom 11. Juli, die ITN, sowie die zweitplatzierte GERB darauf verzichtet, eine Regierung zu bilden. Nach bulgarischen Recht muss der Staatspräsident nun das Parlament auflösen, einen neuen Wahltermin festlegen und eine Übergangsregierung benennen. Die voraussichtlich im November stattfindende Abstimmung wäre die dritte Parlamentswahl in diesem Jahr.



Schon nach der Wahl Anfang April war es keiner Partei gelungen, eine neue Regierung zu bilden. Damals hatte die bis dahin regierende GERB des damaligen Ministerpräsidenten Borissow deutlich an Stimmen verloren. Seither führt eine provisorische Regierung das Land.

Diese Nachricht wurde am 08.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.