In der politischen Krise in Bulgarien hat Regierungschef Borissow einen Entwurf für eine neue Verfassung vorgelegt.

Laut der Nachrichtenagentur DPA will Borissow der Opposition entgegenkommen und Änderungen an der als ineffektiv geltenden Justiz vornehmen. Die von Demonstranten kritisierte Kontrolle des Chefanklägers über die Staatsanwälte soll aber erhalten bleiben. Mit der Vorlage soll sich nun das Parlament befassen. In der vergangenen Woche hatte Borissow angekündigt, er werde zurücktreten, wenn das Parlament die Wahl für eine verfassunggebende Volksversammlung beschließt.



In Bulgarien gibt es seit Wochen Proteste gegen die Regierung. Auch Präsident Radew und die oppositionellen Sozialisten werfen Borissow Korruption und Abhängigkeit von Oligarchen vor. Radew sagte, statt Vorschläge für Verfassungsänderungen zu machen, sollte die Regierung sofort zurücktreten.



Die nächste reguläre Parlamentswahl wäre im März 2021.