Nach der gescheiterten Regierungsbildung in Bulgarien soll dort voraussichtlich am 11. Juli neu gewählt werden.

Diesen Termin nannte Staatschef Radew in Sofia. In den kommenden vier Wochen werde er das Parlament auflösen und eine Übergangsregierung ernennen. Am Wochenende hatten die Sozialisten als dritte Partei den Auftrag zur Regierungsbildung an Radew zurückgegeben. Zuvor hatten bereits die Mitte-Rechts-Partei GERB des bisherigen Ministerpräsidenten Borissow sowie die neue Anti-Establishment-Partei ITN abgelehnt, eine neue Regierung anzuführen. Die GERB hatte die Wahl am 4. April mit 26 Prozent der Stimmen gewonnen. Die fünf anderen im Parlament vertretenen Parteien verweigerten jegliche Gespräche über ein Bündnis. Sie werfen der seit 2009 mit kurzer Unterbrechung regierenden bürgerlichen Partei Korruption vor.

Diese Nachricht wurde am 05.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.