In einer Erklärung des Außenministeriums in Sofia werden zehn Botschaftsangehörigen Aktivitäten vorgeworfen, "die nicht im Einklang mit dem Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen stehen". Dies ist oftmals die Umschreibung für Spionage. Lettland und Estland wiesen jeweils drei russische Diplomaten aus, Litauen vier. In ihren Begründungen nehmen die drei Länder auch Bezug auf den russischen Krieg gegen die Ukraine. So erklärte Litauens Außenminister Landsbergis, der russische Geheimdienst sei aktiv an der Organisation von Kriegsverbrechen gegen die ukrainische Bevölkerung beteiligt. Deshalb wolle man nicht, dass sich die Vertreter dieser Strukturen im Land bewegten und die Sicherheit Litauens bedrohten.

Zuletzt hatten auch die Vereinten Nationen und die Slowakei russische Diplomaten ausgewiesen.

18.03.2022