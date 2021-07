In Bulgarien ist zum zweiten Mal innerhalb von drei Monaten ein neues Parlament gewählt worden.

Die Wahllokale werden in diesen Minuten geschlossen. Mit ersten Prognosen wird in Kürze gerechnet. Erwartet wird ein enges Rennen zwischen der Mitte-Rechts-Partei GERB des früheren Ministerpräsidenten Borissow und der Protestpartei ITN des Sängers und Moderators Trifonow.



Wegen Korruptionsaffären hatte es im vergangenen Jahr in Bulgarien Massenproteste gegen die damalige Regierung Borissows gegeben. Die Wahl gilt daher auch als Kraftprobe zwischen der langjährigen Machtelite und der Protestbewegung.

Diese Nachricht wurde am 11.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.