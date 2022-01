Kiril Petkow, neuer bulgarischer Ministerpräsident, reist ins Nachbarland Nordmazedonien (Archivbild). (Valentina Petrova/AP/dpa)

Bulgarien blockiert bisher Verhandlungen über einen möglichen Beitritt des Nachbarlandes zur EU. Die Regierung in Sofia wirft Nordmazedonien unter anderem vor, Staatsbürger mit bulgarischen Wurzeln nicht gleichberechtigt zu behandeln. Petkow dürfte in Skopje mit seinem Amtskollegen Kovacevski zusammenkommen, der erst in der Nacht zu Montag im Parlament ins Amt gewählt wurde. In einer Rede nannte der Sozialdemokrat unter anderem die Regelung des Verhältnisses zu Bulgarien als ein vordringliches Ziel seiner Regierung.

Diese Nachricht wurde am 18.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.