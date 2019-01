Der Fraktionschef der Sozialdemokraten im Europaparlament, Bullmann, hat sich für einen Verbleib Großbritanniens in der Europäischen Union ausgesprochen.

Nach seinem Eindruck sei in Großbritannien das Lager derer, die bleiben wollen, größer als das andere, sagte der Spitzenkandidat der SPD für die Europawahlen im Deutschlandfunk (Audio-Link). Er verwies darauf, dass die Brexit-Kampagne mit der Forderung gestartet sei, wieder die Kontrolle zu übernehmen. Jetzt, wo die Rechnung für den Austritt auf dem Tisch liege, würden die Menschen "gerne noch einmal entscheiden". Im britischen Parlament gebe es keine klaren Mehrheiten, um den Weg zu weisen. In solchen Situationen sei es ratsam, dem Volk eine Stimme zu geben, ob durch Neuwahlen oder ein zweites Referendum.



Bullman sagte, man habe gewusst, "dass es ein Chaos" würde, weil die Entscheidung für den Brexit "ein harter Fehler" gewesen sei - für Großbritannien wie auch für die europäische Union. Der SPD-Politiker lobte den Austrittsvertrag: Er versuche, wenigstens die größten Schäden zu vermeiden. Er rechnet aber bei der Abstimmung heute Abend nicht mit einer Mehrheit für das Abkommen.



Bullmann zeigte sich bereit, den Briten mehr Zeit zu geben, "um eine konsensfähige Lösung zu finden". Dann müsse aber auch das Volk eine Chance haben, darüber abzustimmen. Die britische Regierung könne auch jederzeit den Antrag auf Austritt zurückziehen. Man könne Premierministerin May aber "keine Extrawurst anbieten", sonst würde jeder andere zu einem Austritt zu seinen Bedingungen animiert. Zurzeit sei die Situation sehr unübersichtlich, so Bullmann: "Wir sind noch nicht am Ende der Geschichte."