Bullmann (SPD) zur Personalie von der Leyen"Den Wählern etwas anderes versprochen"

Udo Bullmann, Spitzenkandidat der SPD bei der vergangenen Europawahl, bekräftigte im Interview mit dem Deutschlandfunk, dass man vor der Abstimmung noch einmal das direkte Gespräch mit der Kandidatin für den Kommissionsvorsitz suchen werde.

Von der Leyen sei bislang nur bilateral unterwegs gewesen. Nachdem was die SPD gehört habe, gebe es allerdings bislang unterschiedliche Äußerungen und Positionen von der Leyens. Das, was den Rechtskonservativen gesagt wurde, passe nicht zu dem Brief, den die SPD vorliegen habe.

Man werde sich von der Leyens Äußerungen zum Klimaschutz und zur Bekräftigung des Mindestlohns anhören und offen diskutieren. Die europäischen SPD-Abgeordneten blieben aber grundskeptisch gegenüber dem Verfahren des Rats, "auf diese Art und Weise Spitzenkandidaten abzuschießen", so Bullmann. "Wir haben den Wählern etwas anderes versprochen."

"Es geht nicht um Prinzipienreiterei"

"Es geht nicht um Prinzipienreiterei, sondern um das Einhalten von Versprechen: Die Neugestaltung Europas, den Kampf gegen Klimawandel, die bedrohlichen Entwicklungen am rechten Rand. Wir würden Vertrauen der Wählerinnen und Wähler über Bord werfen."

Bullmann machte den Europäischen Rat für "die misslichen Situation" verantwortlich. Das Parlament sei im Begriff gewesen, sich zu einigen, einzig die Abstimmung im Europäischen Rat habe gefehlt. Der Rat habe mehr auf Kritiker wie Orban gehört, als auf die Mehrheitsverhältnisse im Parlament. "Das war ein Fehler."

Sollte von der Leyen bei der Abstimmung durchfallen, wäre dies nicht das Ende Europas, sagte Bullmann und zitierte Jean Asselborn. Man müsse das nicht dramatisieren, es werde dann eben innerhalb von vier Wochen einen neuen Vorschlag des Rats geben.

Die Kritik des bayerischen Ministerpräsidenten Söder, der die ablehnende Haltung der SPD gegenüber der Kandidatur von der Leyens als "peinlich" bezeichnet hatte, wies Bullmann zurück. Die CSU habe etwa Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban ständig hofiert und ihn damit zu Rechtsverletzungen wie der Einschränkung der Pressefreiheit ermuntert, die CSU möge bei sich kehren.