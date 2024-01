Hochwasser

Bund: Aktuell kein Anlass zur Aussetzung der Schuldenbremse

In der Debatte um mögliche Defizite beim Hochwasserschutz und ein Aussetzen der Schuldenbremse will der Bund gemeinsame Lösungen mit den Ländern und Kommunen finden. Regierungssprecher Hebestreit sagte in Berlin, die Krise dauere noch an, und das Ausmaß der Schäden sei noch nicht absehbar.