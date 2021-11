Kritik gibt es an den vollen Fußballstadien. (Archivbild) (imago / blickwinkel / fotototo)

Jeder Kontakt in dieser Phase der Pandemie sei ein Ansteckungsrisiko, sagte Regierungsprecher Seibert in Berlin. Vor diesem Hintergrund sei nur schwer zu verstehen, warum 50.000 Menschen in einem Fußball-Stadion zusammenkämen, auch wenn das genehmigt worden sei. Als Konsequenz aus der dynamischen Infektionslage will Nordrhein-Westfalens Schulministerin Gebauer die Maskenpflicht im Unterricht wieder einführen. Einen entsprechenden Vorschlag wolle sie morgen dem Kabinett unterbreiten, sagte die FDP-Politikerin. Wie die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung aus Regierungskreise in Düsseldorf berichet, erörtert das Kabinett zudem weitere kontaktreduzierende Maßnahmen. Dabei gehe es insbesondere um Großveranstaltungen und um Orte mit besonderem Infektionsrisiko, heißt es. In einer virtuellen Sitzung werden morgen zudem die Kabinette von Bayern und Sachsen gemeinsam beraten. Sowohl Ministerpräsident Söder als auch sein Kollege Kretschmer hatten wiederholt ein Vorziehen der nächsten Bund-Länder-Beratungen über die Corona-Krise verlangt - bislang ist dafür der 9. Dezember vorgesehen. Der CDU-Gesundheitspolitiker Rüddel warb für bundeseinheitliche Regeln. Man leide darunter, dass jedes Bundesland bestimmte Dinge anders interpretiere und umsetze, sagte der Rüddel im Deutschlandunk.

Diese Nachricht wurde am 29.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.