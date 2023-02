Ein Gepard-Luftabwehr-Panzer (picture alliance / dpa / Carsten Rehder)

Insgesamt sollen 300.000 Patronen geliefert werden. Die Munition sei zur Unterstützung der ukrainischen Streitkräfte bestimmt, die den Gepard einsetzen. Der Auftragswert liege im niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Bereich. Die ersten Patronen sollten im Sommer geliefert werden, kündigte Rheinmetall an. Die Munitionsvorräte für den Panzer liegen größtenteils in der Schweiz, die aus Gründen der Neutralität einer Weitergabe an die Ukraine bisher nicht zugestimmt hatte.

Diese Nachricht wurde am 16.02.2023 im Programm Deutschlandfunk Nova gesendet.