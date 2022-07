Gaskrise

Bund beteiligt sich mit 30 Prozent an Uniper - Entlastungen für Bürger angekündigt

Die Bundesregierung hat sich mit dem angeschlagenen Energiekonzern Uniper auf ein Rettungspaket verständigt. Wie Bundeskanzler Scholz in Berlin mitteilte, beteiligt sich der Bund mit 30 Prozent an Uniper. Zudem sollen sogenannte Pflichtwandelanleihen in Höhe von bis zu 7,7 Milliarden Euro an den Bund ausgegeben werden.

22.07.2022