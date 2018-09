Der Vorsitzende des Bundes für Umwelt und Naturschutz, Weiger, hat die geplanten Rodungen im Hambacher Forst durch den Energiekonzern RWE als Provokation bezeichnet.

Er appelliere an das Unternehmen, seiner gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden und keine Rodungen durchzuführen, solange die Kohlekommission tage, sagte Weiger im Deutschlandfunk (Audio). Zugleich bekräftigte er die Drohung des Verbands, die Mitarbeit in dem Gremium zu beenden. Durch die Rodungsmaßnahmen gefährde RWE Kompromisse im Hinblick auf den Braunkohleausstieg und die Erreichung der Klimaschutzziele, erklärte der BUND-Chef zur Begründung.



Die von der Bundesregierung eingesetzte Kohlekommission soll ihre Ergebnisse bis Ende des Jahres vorlegen.



Bei der Räumung des Hambacher Forsts am rheinischen Braunkohlerevier bei Köln wurden gestern 17 Menschen festgenommen. Nach Polizeiangaben wurden zudem weitere Aktivisten aus ihren Baumhäusern geholt. Die Aktionen der Polizei sollen heute fortgesetzt werden. Drei Gerichte bestätigten die Räumungen als rechtmäßig und lehnten Eilanträge von Bewohnern ab. Ein Teil des Waldgebiets ist seit geraumer Zeit von Klimaaktivisten besetzt. Der Energiekonzern RWE will ab Mitte des nächsten Monats Rodungen veranlassen, um seinen angrenzenden Braunkohletagebau zu erweitern.



Der Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Reul, hatte die Räumung gestern verteidigt. Gerichte hätten entschieden und nun sei es seine Aufgabe, Recht und Gesetz durchzusetzen, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Es gebe keine Alternative dazu, dass der Staat durchgreife, wenn Straftäter Menschen angriffen und Unsicherheit verbreiteten. Dass die Behörden zum jetzigen Zeitpunkt gegen die jahrelang geduldeten Baumhäuser vorgeht, begründete Reul mit "Gefahr im Verzug".