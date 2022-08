Finanzpolitik

Reiner Holznagel, Präsident des Bundes der Steuerzahler (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Die Vorhaben seien nötig, damit es vor dem Hintergrund der Inflation nicht zu heimlichen Steuererhöhungen komme, sagte Holznagel im Podcast "The Pioneer Briefing". Der Abbau der kalten Progression sowie die Erhöhung des Grundfreibetrags seien also Pflicht und keine Kür. Das werde leider in der Politik mitunter anders dargestellt. Der oppositionelle CDU-Chef Merz meinte, Lindners Schritte gingen in die richtige Richtung. Lob für die Vorschläge des Bundesfinanzministers kam auch vom Industrieverband BDI und dem Arbeitgeberverband BDA. Zuvor waren die Pläne des FDP-Politikers vielfach als sozial unausgewogen kritisiert worden, da überwiegend Besserverdiener profitieren würden.

Lindner selbst sagte im Deutschlandfunk, aus Gründen der Fairness müsse eine kalte Progression verhindert werden. Außerdem profitierten davon kleine und mittlere Einkommen am meisten.

Diese Nachricht wurde am 11.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.