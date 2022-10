Schwarzbuch

Bund der Steuerzahler kritisiert Fälle öffentlicher Verschwendung

Der Bund der Steuerzahler kritisiert in seinem neuen Schwarzbuch rund 100 Fälle von gravierender öffentlicher Steuerverschwendung in Deutschland. In der 50. Ausgabe des Berichts wird unter anderem ein sofortiger Stopp der Planungen für ein Flussbad im Spreekanal in Berlin-Mitte gefordert.

19.10.2022