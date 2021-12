Bund erhöht finanzielle Hilfen für Feuerwerk-Hersteller (picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild/Jan Woitas)

Im Rahmen der Überbrückungshilfe IV gibt es eine Sonderregelung für Unternehmen der pyrotechnischen Industrie. Das teilte das Bundeswirtschaftsministerium am Donnerstag in Berlin mit. Die Sonderregelung orientiere sich eng an der vom vergangenen Jahr. Konkret können Firmen Lager- und Transportkosten erstattet bekommen, deren Produkte unmittelbar vom Verkaufsverbot betroffen sind und die einen Umsatzeinbruch von mindestens 80 Prozent gegenüber Dezember 2019 erlitten haben. Dies gilt für die Monate Dezember bis März.

Die Sonderregelung richtet sich an Hersteller, Importeure und Großhändler von Feuerwerk, nicht aber an Unternehmen des Einzelhandels. Die Überbrückungshilfe IV läuft von Januar bis März 2022, der Bund hatte dieses zentrale Kriseninstrument verlängert.

