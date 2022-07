Das Logo des BUND - Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (dpa / Jens Kalaene)

Die Umweltorganisation legte eine Studie zur Sicherheitslage in den aktuell noch am Netz befindlichen AKW Isar 2, Neckarwestheim 1 und Emsland vor. Dort hätten seit 2009 keine Sicherheitsüberprüfungen mehr stattgefunden, so der BUND. Diese seien normalerweise aber alle zehn Jahre fällig. Außerdem stammten die Sicherheitsstandards dieser Anlagen noch aus den 80er Jahren. Energie aus Atomkraft sei "unsicher, unrentabel und unnötig," sagte der BUND-Vorsitzende Bandt in Berlin.

Hintergrund sind Forderungen, angesichts der Energiekrise die Laufzeiten zu strecken oder zu verlängern. Entsprechende Vorschläge kamen unter anderem von Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger und dem FDP-Energiexperten Kruse.

