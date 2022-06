Der Bund gibt 6,8 Milliarden Euro für die Intel-Ansiedlung in Magdeburg. (Ralf Hirschberger/dpa)

Die Zahlungen würden bis 2024 fließen, teilte der örtliche Bundestagsabgeordnete Kröber mit. Allein im Haushalt 2022 seien 2,7 Milliarden veranschlagt, führte der SPD-Politiker aus. Die Ansiedlung sei ein Schub für ganz Sachsen-Anhalt. Bereits am Dienstag hatte der Ostbeauftragte Schneider angekündigt, dass der Bund in den nächsten Jahren für Investitionsvorhaben in der Mikroelektronik-Branche mehr als zwölf Milliarden Euro bereitstellen könnte. Hintergrund sind auch die Erfahrungen aus der Chipkrise.

Intel will ab 2027 in Magdeburg Chips produziert. Mehrere Tausend Arbeitsplätze könnten entstehen. Das Unternehmen selbst will dafür zunächst rund 17 Milliarden Euro investieren und im nächsten Jahr mit dem Fabrikbau beginnen.

